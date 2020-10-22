Son dakika: Yasağı böyle deliyorlar! 320 bin lira cezası var...









320 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI GELİYOR

Sahte içki ile ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken TBMM Genel Kurulu, alkollü içkiler ile saat ve 18 yaş altına satış yasağına uymayanlara 320 bin liraya kadar varan ağır para cezaları ile ruhsat iptalini içeren düzenlemeyi kabul etti. Kurul, hobi bahçeleri ve sahte gıda ile ilgili düzenlemeler yapan yasa teklifini görüştü. Buna göre, alkollü içkileri makine, basın yayın yoluyla satanlara 20 ila 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satanlarla saat 22.00 ile 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına uymayanlar, 65 binden 320 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabilecek. Ayrıca 5 yıl içinde aynı yasağı 3 kez ihlal edenlerin satış belgeleri 2 yıl süre ile iptal edilecek.

Sabah