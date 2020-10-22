Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar taleplere yetişemiyorlar

Bizde unutulmuş bir lezzet, çocuklarımıza yedirebileceğimiz lokum tadındadır. Lokum şekerden yapılıyor ama köfter yüzde yüz üzüm suyundan yapılıyor. Geçen yıl sade olarak yaptığımız köfterleri bu sene cevizli, Antep fıstıklı, fındıklı, susamlı olarak yapıyoruz. Türkiye'ye ve dünyanın her yerine göndereceğiz. Bundan sonraki hedefimiz tesisimizi geliştirerek kendi markamızı oluşturmayı hedefliyoruz. Yöreden de üzümleri alarak yöreyi canlandırmaktır. Bu güzel lezzeti tüm Türkiye'ye ve dünyaya tattırmak."











