21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi... 'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 130 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 3 gram bonzai ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA