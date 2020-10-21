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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

'da polis ekiplerinin satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 otomobil ve 1 evde arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ve 750 gram esrar ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020
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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 5 otomobil ve 1 iş yerinde yapılan aramada, 750 gram esrar ve yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

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