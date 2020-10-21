Grip aşısı kimlere yapılacak? Charlson Risk Skoru nedir?

Türkiye'de grip aşısı önceki yıllarda ekim ayında yapılıyordu. Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi. Ancak başka bir sıkıntı var. Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı resmen yayımlamadı. Bu nedenle sahada aşının kimlere yapılacağı tartışma konusu. Aşıda yaşanan tartışmalara bu kez 'Charlson Risk Skoru' ve bunun baz alındığı bakanlığa ait olduğu iddia edilen taslak algoritma damgasını vurdu.

Sağlık Bakanlığı henüz grip aşısıyla ilgili algoritmayı resmi olarak açıklamazken, sosyal medyaya yansıyan, bakanlığın logosunun yer aldığı 'Charlson Risk Skoru' puanlamasına göre puanı tutan ve birincil risk grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı yapılacağı iddia edildi.