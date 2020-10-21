21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Adım adım takip ediyordu yakalandı

Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Adım adım takip ediyordu yakalandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de genç kızı yakın mesafeden takip ederek tacizde bulunan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanmıştı. Benzer bir olay ’da yaşandı. ilçesinde A.G. isimli genç kızı takip ederek tacizde bulunan Zeki A., polisler tarafından yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
ABONE OL
Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Adım adım takip ediyordu yakalandı

'nın ilçesinde, 17 yaşındaki A.G.'yi takip edip, tacizde bulunan Zeki A. (23), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Adana'da ikinci 'Taksim' vakası! Adım adım takip ediyordu yakalandı ADANA'DA İKİNCİ 'TAKSİM' VAKASI! ADIM ADIM TAKİP EDİYORDU YAKALANDI

POLİS EKİPLERİNCE AYNI GÜN YAKALANDI

Olay, 17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde yürüyen A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı etti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

AYNI GİYSİLERLE YAKALANDI

Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına incelemeye alan polis, taciz şüphelisinin Zeki A. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince o gün üzerinde bulunan giysilerle yakalandı.

SABIKASI KABARIK

Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Taksim'de yaşanan taciz olayının fotoğrafı

Taksim'deki taciz olayında sanığın tahliye talebi reddedildi TAKSİM'DEKİ TACİZ OLAYINDA SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA