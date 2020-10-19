19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Taksim'deki taciz olayında sanığın tahliye talebi reddedildi

Taksim'deki taciz olayında sanığın tahliye talebi reddedildi

Taksim'de genç kadını adım adım takip ederek ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp tutuklanan S.T. hakim karşısına çıktı. S.T. "Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanık S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
ABONE OL
Taksim'deki taciz olayında sanığın tahliye talebi reddedildi

'ndeki ilk duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Müşteki Ö.K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunmasını yapan S.T. "Olay günü 'na gidiyordum. Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı" dedi.



Herhangi bir kötü niyeti olmadığını da söyleyen S.T. sadece Ö.K.'nin yanında yürüdüğünü belirtti. Ö.K.'yi ilk olarak Yenikapı metrosunda gördüğünü anlatan S.T. "Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

Müşteki düşecek gibi oldu, ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, Ö.K'nin bir dahaki celse dinlenmesine karar verdi. Sanık S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA