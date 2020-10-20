Son dakika: Bağcılar-Kabataş tramvayında tıka basa yolculuk! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Bağcılar - Kabataş Tramvay hattında yoğunluk dikkat çekti.





Cevizlibağ - Beyazıt durakları arasında, vaka sayılarının artmasına rağmen çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafe kuralına uymayarak yolculuk ettiği görüldü.

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