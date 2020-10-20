20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bağcılar-Kabataş tramvayında tıka basa yolculuk! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Son dakika: Bağcılar-Kabataş tramvayında tıka basa yolculuk! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Son dakika haberi...  tramvayında  -  durakları arasındaki yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafenin yok sayıldığı yolculuk virüse davetiye çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Bağcılar-Kabataş tramvayında tıka basa yolculuk! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Bağcılar - Kabataş Tramvay hattında yoğunluk dikkat çekti.


Cevizlibağ - Beyazıt durakları arasında, vaka sayılarının artmasına rağmen çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafe kuralına uymayarak yolculuk ettiği görüldü.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

Son dakika: İstanbulda toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi! SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA