Adıyaman'da oğlu vahşice öldürülen anne konuştu: Sesi kulaklarımda

Adıyaman'da 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen ve cesedi boş araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in davasının görüldüğü adliyede geçen hafta fenalık geçiren anne Saliha Tunç SABAH'a konuştu: "Oğlum mahkemeden önce rüyama girdi, 'Anne hakkımı koru' diye ağladı."

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Geçtiğimiz yıl 30 Temmuz'da ortadan kaybolan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in arama çalışmalarında bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, küçük çocuklara cinsel tacizden sabıkası olan Murat Çekik'in izini sürmüştü. Çekik'in Adıyaman'dan ayrılarak Mardin ve Batman'a, sonra Antalya'ya gittiğini tespit etmişti. Konyaaltı'nda yakalanan Çekik, Hüseyin'i bıçakla öldürdükten sonra yol kenarına attığını itiraf etmişti. Hüseyin'in cansız bedeni Çekik'in söylediği yerde bulunmuştu.

Zanlı Çekik, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'küçük yaşta çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmak üzere SEGBİS aracılığı ile geçen hafta hâkim karşısına çıktı. Acılı anne Saliha Tunç, evladının katilini ilk kez duruşmada görmesinin ardından mahkeme çıkışında fenalık geçirdi.

"OĞLUM RÜYALARIMA GİRİYOR"

SABAH'a konuşan acılı anne, mahkemeden bir gün önce rüyasına giren oğlunun "Anne, hakkımı koru" dediğini söyledi. Mahkemede katilin babasının kendisinden özür dilediğini, özrün evladını geri getirmeyeceğini söyleyen anne, "Caniyi savunan 3 avukattan biri söz alarak, Murat Çekiç'in akli dengesi yerinde olmadığını söyleyip serbest bırakılmasını talep etti. Bu şahısın akli dengesi yerinde değilse, nasıl araba kullandı, nasıl ehliyet aldı, bu şahıs nasıl market işletiyordu, canice plan yapıp oğlumu alıkoydu, öldürdü, bir yere atıp kaçtı. Önce Mardin'e gitmiş sonra kılık değiştirip Antalya'ya gitmiş ve orada yakalanmıştı, ben buradan soruyorum. Akli dengesi yerinde olmayan biri bu kadar şeyi nasıl yapar." şeklinde konuştu.

Zanlıya en ağır cezanın verilmesini isteyen Tunç, adalete güvendiğini söyledi. (Sırrıberk Arslan-Metin Harıkçı/Sabah)



