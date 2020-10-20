Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi!

BEŞİKTAŞ'TA DENETİM

Denetim yapılan noktalardan biri de Beşiktaş Dolmabahçe meydandı.

Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.