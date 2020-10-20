Son dakika: Silivri'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika haberine göre... İstanbul Silivri Ortaköy Sanayi bölgesinde bir PVC fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Son dakika haberine göre... Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER GÖRÜNÜYOR
Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Büyük paniğe yol açan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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