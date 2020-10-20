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Son dakika: Silivri'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre...  Silivri Ortaköy Sanayi bölgesinde bir fabrikasında  çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika: Silivri'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre... Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

ALEVLER GÖRÜNÜYOR

Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Büyük paniğe yol açan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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