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Burdur Valisi Arslantaş'tan koronavirüs uyarısı: Hastaların yüzde 65'i...

Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki (Covid-19) hastalarının yüzde 65'inin, virüsü akrabalarından kaptığını belirterek, toplantı ve ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiğini kaydetti.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Burdur Valisi Arslantaş'tan koronavirüs uyarısı: Hastaların yüzde 65'i...

Sosyal medya hesabından komşu ve akraba ziyaretlerinin bir süreliğine yapılmamasını gerektiğini paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, şu ifadeleri kullandı:

Burdur Valisi Arslantaş'tan koronavirüs uyarısı: Hastaların yüzde 65'i...

"Maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu, esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim.

Burdur Valisi Arslantaş'tan koronavirüs uyarısı: Hastaların yüzde 65'i...

İlimizde korona virüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından, ev ortamında kapmışlar. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürelim."

Burdur Valisi Arslantaş'tan koronavirüs uyarısı: Hastaların yüzde 65'i...

Aynı zamanda İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve beraberindekiler, cadde ve pazarlarda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Esnafı ziyaret eden heyet, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıyor.

Burdur Valisi Arslantaş'tan koronavirüs uyarısı: Hastaların yüzde 65'i...

Öte yandan, salı günleri kurulan halk pazarında da maskesiz vatandaşlar içeriye alınmazken, kuralları ihlal edenler ise denetim ekipleri tarafından uyarılıyor.

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