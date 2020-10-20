Koronavirüs yuva yıktı! Eşine dehşeti yaşattı...

Günlerce devam eden kıskançlık krizleri nedeniyle genç kadının doğum sancıları erken başladı. 23 Eylül'de de Şişli'deki bir hastanede doğum yaptı. Doğumdan sonra bebekle birlikte serviste olan karısının yanına giden Volkan B., "Seni benden her gün ayırdılar. Seni benden ayıranların Allah belasını versin" diyerek elindeki iki mermiyi karısının avucuna sıkıştırdı ve "Bunları sakla, seninle görüşeceğiz" dedi.