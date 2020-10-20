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Park halindeki otobüs alevlere teslim oldu!

Son dakika haberine göre; 'un mahallesinde park halinde olan özel birden alev alev yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020
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Park halindeki otobüs alevlere teslim oldu!

Kavacık'ta park halinde olan özel halk otobüsü birden alev alev yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otobüs alevlere teslim oldu!

Olay saat 04.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Yurtsever sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan 34 JP 9879 plakalı özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yanmaya başladı.

Park halindeki otobüs alevlere teslim oldu!

Alevler kısa sürede otobüsü kapladı. Durumu gören vatanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen özel halk otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü.

Park halindeki otobüs alevlere teslim oldu!

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hala geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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