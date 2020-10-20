Eskişehir'de kiraladığı evi ‘hayatına renk katmak için’ ateşe vermiş

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KİRACIDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Evinde maddi hasar meydana gelen S.Ü. kiracısından şikayetçi oldu. Evi ateşe verdiğini itiraf eden F.T., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde "Renksiz hayatıma birazcık renk katmak istedim ve perdeleri yaktım" dediği öğrenildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.