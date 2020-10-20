Bolu’da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu zorunluluğu

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında, geçtiğimiz günlerde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda, kent genelinde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

İLK 15 GÜN DENEME SÜRECİ

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 Kasım'dan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi. HES kodu zorunluluğunun mağduriyet yaşatmaması için ilk 15 gün deneme süreci olacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

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"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI..."

"HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önem taşıdığını ifade edilerek, İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde ve randevu alma işlemlerinde HES kodu sorgulaması yapılmasına, Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı durumundakilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmemesine, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda bulunması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen, bu şartlara uymayarak dışarı çıktığı tespit edilenlerin bilgilerinin gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için kolluk kuvvetlerine bildirilmesine karar verilmiştir."