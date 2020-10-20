Duvardan gizli bölme açarak girmişler! 111 kişiye ceza
Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, aralarında kumar oynatılan bir iş yerinin de bulunduğu 4 eğlence mekanındaki 111 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.
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Polis ekiplerinin kent genelinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri devam ediyor.
CEZA KESİLDİ
Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 4 iş yerinde yapılan denetimde 111 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
DUVARDAN GİZLİ BÖLME
Yapılan kontrollerde, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiği tespit edildi. İş yeri sorumlusu R.K'ye, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan ceza kesildi.
İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Belgeleri eksik olduğu tespit edilen iki iş yeri sorumlusuna ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan işlem yapıldığı ve iş yerlerinin mühürlendiği öğrenildi.