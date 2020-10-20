Bakan Varank: Gaziantep'te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep'in sağlık alanında önemli bir hamleye hazırlandığı bildirildi. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün en büyük bütçeli projesi olacağı belirtilerek, "Tesiste, Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek. Kanser tedavisinde kullanılacak ilaçların üretimini yapacak Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi Kurulumu Projesi için mart ayında Gaziantep Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından imzalar atıldı.