Sahte içki hakkında uyarı: Bir çay kaşığı bile zehirler

Alkole hayatında önemli bir rol veren bireylerin, bir kez daha ona ulaşabilmek için fiziksel sağlıklarını büyük bir riske atabileceğini belirten Sevi, "Hep birlikte çok zor bir dönemden geçiyoruz. Üstelik bu zor dönemin yarattığı stres düzeyi ve bu yükü kaldırabilme gücü herkes için aynı değil. Şimdiye kadar yaşadığımız başka zorluklarda olduğu gibi bu durumu katlanılabilir kılmak adına hepimizin uyguladığı kendine özgü baş etme yöntemleri mevcut. Bu kullandığımız yöntemlerin bazıları işlevsel iken, yani bize ya da başkasına zarar vermeden sorun çözmemize yardımcı olup zamanı üretken geçirmemize, keyif almamıza, dinlenmemize kalıcı bir etki eden türde iken, kimi yöntemler ise sadece düşünmemeyi, unutmayı, ertelemeyi mümkün kılar, yani kalıcı bir çözüm sunmaz. Hatta bazı durumlarda o an için işimize yaradığını düşündüğümüz kimi yöntemler, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı tehdit bile edebilir. Aslında hepimiz bir baş etme yöntemine başvururken haz-zarar dengesine göre hareket ederiz. Çünkü olumsuz duygu ve yaşantıların ortaya çıkma olasılığını en aza indirgemeyi isteriz. Bunun için de daha fazla ödül hissini yaratan eylem ya da etkileşimlere ihtiyaç duyarız. Alkol, yoğun miktarda ödül hissi yani çok fazla haz yaratan, bu nedenle bağımlılık yapma potansiyeli yüksek olan bir kimyasal maddedir. Alkol gibi bağımlılık yapabilen kimyasal maddelerin getireceği haz zarardan çok daha fazla olarak algılanır ve olası olumsuz, hatta tehlikeli sonuçları göz ardı edilir. Dahası alkole hayatında önemli bir rol veren birey, bir kez daha ona ulaşabilmek için fiziksel sağlığını büyük bir riske atabilir" ifadelerini kullandı.