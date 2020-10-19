Uzmanlar uyardı: O ortamlarda koronavirüse yakalanma riski artıyor!

Prof. Dr. Tekin, "Korona virüs damlacık ve hava yoluyla bulaştığı için bu tip bir ortamda aslı kalmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi de duman olabiliyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda sigara, nargile dumanının arttığı alanlar, koron virüs açısından risk oluşturabiliyor. Sigara içilen kapalı ortamlarda pasif içiciler var ise onlar açısından risk oluşturabiliyor. Sonuç itibari ile solunum yoluna temas etmiş dumanın korona virüslü birinin dumanı dışarı üflemesi ile birlikte ortamda diğer kişiler açısından her ne kadar sigara içmeseler de pasif içici durumda olmaları nedeni ile korona virüs kapabilir. Kapalı ortamlarda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz, mümkün olunduğu kadar kapalı ortamlarda bulunulmasın.