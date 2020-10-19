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İstanbul’da komşular arasındaki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

’da Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğlen 14.30 sıralarında komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu kaydedilirken gözaltına alınan 3 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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İstanbul’da komşular arasındaki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.'yi başından, eşini ise ayağından ile yaraladı.

İstanbul’da komşular arasındaki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı İSTANBUL’DA KOMŞULAR ARASINDAKİ BALTALI KAVGADA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli şahısların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve soplarla çifte saldırdıkları görülüyor.

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