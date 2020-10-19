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Camlar kırıldı tarım alanları zarar gördü! Muğla'yı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Muğla’nın Ula ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış nedeniyle araçların camları kırıldı, arazileri zarar gördü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Camlar kırıldı tarım alanları zarar gördü! Muğla'yı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu

Muğla'nın Ula ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış nedeniyle araçların camları kırıldı, tarım arazileri zarar gördü.

Muğla'nın ilçelerinden Ula'nın merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Araçların camları kırıldı, kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken GSM şirketlerine ait vericilerde de zarar oluştu.

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