Üç gündür aranan genç kız Müge Anlı’da 3 dakikada bulundu
17 yaşındaki lise öğrencisi Ezginur 14 Ekim günü İstanbul Beylikdüzü'nde ortadan kayboldu. Staja gittiği zannedilen Ezginur'un orada olmadığını öğrenen anne Mesude Baştürk ve abla Damla Baştürk, Müge Anlı canlı yayınına katılıp yardım istemişti. Yayının hemen ardından aileyi sevince boşan haber geldi. 3 dakika içinde annesini arayan Ezginur, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.
Anne Mesude Baştürk ve abla Damla Baştürk, 14 Ekim günü İstanbul Beylikdüzü'nde kaybolan 17 yaşındaki Ezginur Baştürk'ü aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.
Sağlık meslek lisesinde son sınıf öğrencisi olan liseli kız, kaybolduğu gün annesine staja gideceğini söyleyerek evden çıkıyor. Annesi hastanede staj yaptığını sanırken, okul müdüründen kızının staj yerine gitmediği bilgisini alıyor. Okula gelen bu telefon üzerine kızını arayan anne Mesude Baştürk, nerede olduğunu soruyor fakat kızı yalanını devam ettirerek annesine stajda olduğunu söylüyor. Kızının dürüst davranmaması üzerine Mesude Baştürk 17 yaşındaki kızıyla telefonda bir tartışma yaşıyor. Bunun üzerine Ezginur Baştürk telefonunu kapatıyor ve kendisinden bir daha haber alınamıyor.
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Çarşamba günkü yayının hemen ardından ise anne ve ablayı mutluluğa boğan o haber geldi. Küçük kızı artık güvendeydi. Ekiple yola çıkan aile kızlarını teslim almak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne gittiler. 3 gün boyunca akan gözyaşları yerini mutluluğa bırakmıştı. Kızlarıyla beraber polis merkezinden ayrılan ailenin yüzü artık gülüyordu.
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