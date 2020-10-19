Üç gündür aranan genç kız Müge Anlı’da 3 dakikada bulundu

Sağlık meslek lisesinde son sınıf öğrencisi olan liseli kız, kaybolduğu gün annesine staja gideceğini söyleyerek evden çıkıyor. Annesi hastanede staj yaptığını sanırken, okul müdüründen kızının staj yerine gitmediği bilgisini alıyor. Okula gelen bu telefon üzerine kızını arayan anne Mesude Baştürk, nerede olduğunu soruyor fakat kızı yalanını devam ettirerek annesine stajda olduğunu söylüyor. Kızının dürüst davranmaması üzerine Mesude Baştürk 17 yaşındaki kızıyla telefonda bir tartışma yaşıyor. Bunun üzerine Ezginur Baştürk telefonunu kapatıyor ve kendisinden bir daha haber alınamıyor.