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Sivas'ta intihara kalkışan adamı görüntülemeye çalışanlar tepki çekti

'ta 6 katlı apartmanın çatışında maddi sıkıntı yaşadığı öne sürülen ve intihara kalkışan M.B, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Meraklılar ise bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Sivas'ta intihara kalkışan adamı görüntülemeye çalışanlar tepki çekti

Olay, 11.30 sularında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında yaşandı. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşadığını öne süren M.B., girişiminde bulunmak için apartmanın çatısına çıktı.

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İNTİHAR ANLARINI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞTILAR

Çatıda birinin olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, M.B.'yi intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı.

Bu sırada caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü.

1 SAATLİK ÇABA SONRASI İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri toplanan kalabalığa koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde ikazlarda bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirilen M.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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