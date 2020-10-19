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Müge Anlı günlerdir aranan genç kızı 3 dakikada buldu - 19.10.2020
17 yaşındaki lise öğrencisi Ezginur 14 Ekim günü İstanbul Beylikdüzü'nde ortadan kayboldu. Staja gittiği zannedilen Ezginur'un orada olmadığını öğrenen anne Mesude Baştürk ve abla Damla Baştürk, Müge Anlı canlı yayınına katılıp yardım istemişti. Yayının hemen ardından aileyi sevince boşan haber geldi. 3 dakika içinde annesini arayan Ezginur, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.