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Son dakika: Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika haberine göre Haftanın ilk iş gününde yönünde yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Son dakika: Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik Uzunçayır'dan başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.06 itibarıyla yoğunluk yüzde 54 oldu. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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