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Salça ve deterjan kutularının içinden 30 adet kaçak cep telefonu çıktı

'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobildeki salça ve deterjan kutularının içinde 30 kaçak ele geçirildi. Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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Salça ve deterjan kutularının içinden 30 adet kaçak cep telefonu çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 35'inci kilometresinde, şüphe üzerine plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

30 CEP TELEFONU VE 50 ŞARJ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Arama yapılan otomobilin bagajındaki salça ve deterjan kutularının içinde gümrük kaçağı 30 cep telefonu ile 50 şarj aleti ele geçirildi. Telefon ve şarj aletlerine el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü de gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

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