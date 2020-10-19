Sahil kumlarına “PELET ” karıştı: Çok tehlikeli boyutta bir avuç kumda 200 tane var





1 METREKAREYE 1200 PELET DÜŞÜYOR

Ham plastiklerin ham petrol kadar tehlikeli olduğunu belirten Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Akyatan, Ağyatan, Karataş, Yumurtalık, Arsuz, Dörtyol bölgelerinde bir metrekarede yaklaşık 1200 adete kadar bu plastik ham maddelerden bulmak mümkün. Yani siz çocuğunuz ile tatile gittiğinizde, çocuğunuzla beraber kumsalda oynadığınızda, 1 avuç kumda yaklaşık 200 adet bu plastik ham maddelerle karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz. Ham plastikler de ham petrol kadar tehlikeli ve zararlıdır" diye konuştu.