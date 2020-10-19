Son dakika: Çanakkale'de 16 köpeği zehirleyerek öldürdüler...2 kişi gözaltında!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 köpeği zehirleyerek ölümüne neden olan 2 kişi gözaltına alındı.





Konuya ilişkin Biga Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; "17 Ekim 2020 Cumartesi günü İdriskoru köyümüzde 16 köpeği zehirleyerek ölümüne sebep olan ve hepimizin vicdanını sızlatan olayla ilgili iki şüpheli şahıs, Biga İlçe Jandarma Komutanlığımızın çalışması neticesinde gözaltına alınmıştır. Şahıslar alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmişlerdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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