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İzmir'de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı

Yunan unsurları, bir kez daha mülteci botunu ölüme sürükledi. Türk karasularına itilen ve ölümle burun buruna gelen 78 tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2020
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İzmir'de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 59 sığınmacı kurtarıldı.

Öte yandan Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, yine Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 19 sığınmacıyı kurtardı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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