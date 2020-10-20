Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
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Bakan Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı.
İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.
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