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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin

Sağlık Bakanı , (Kovid-19) nedeniyle fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

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