Garan ne demek, anlamı nedir? Garan kelimesi neden TT oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da son saatlerin merak edilen kelimesi ise "Garan" oldu. Sosyal medya kullanıcıları kelimenin anlamını araştırmaya başladı. İşte, Garan ne demek, anlamı nedir? Garan kelimesi neden TT oldu? İşte TDK anlamı...

GARAN NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

1- Tavşancıl kuşunun erkeği.

2- Çoğu tavşan avlamakla beslenen kartal, akbaba vb. yırtıcı kuş.

3- Kuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes) takımından, Avrupa, Ön ve Güney Asya'da ormanlık ve kayalık olan yüksek yerlerde bulunan, yurdumuzun güney yarısında sürekli görülen, sırtı koyu kahverengi, karnı pas sarısı, kuyruğu çizgili yerli bir kuş. Atmaca kartalı.