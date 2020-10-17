Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik 3 saat aksadı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sabah saatlerinde korkuluklara çıkan kişi intihar etmek istedi. Korkuluklardaki adamı gören köprüdeki sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İNTİHARA KALKIŞAN ŞAHIS 3 SAATTE İKNA EDİLDİ

İhbar üzerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Müzakere Timi olay yerine sevk edildi. Sabah saat 07.00'de korkuluklara çıkan 50 yaşlarındaki erkek yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saat 10.00 sıralarında ikna edildi. Müzakere Timi tarafından ikna edilerek korkuluklardan indirilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ AKSADI

FSM Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Anadolu ve Avrupa istikametlerinde çift taraflı olarak trafiğin aksadığı görüldü. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik akışı normale döndü.