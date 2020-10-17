İstanbul depremi uzmanları ikiye böldü!

İSTANBUL DEPREMİ SONRASI UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ! BÜYÜK MARMARA DEPREMİ GELİYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde AFAD ve Kandilli tarafından gelen son dakika haberi ile İstanbul'da 3.2 şiddetinde bir deprem olduğu bildirilmiş öte yandan bu sarsıntı hisseden vatandaşlarda kısa zamanlı tedirginliğe neden olmuştu. Uzman isimler büyük Marmara depremine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken bu açıklamalardan biri de Prof. Dr. Naci Görür'e aitti…

İSTANBUL'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ

İstanbul'da Marmara Denizi'nin 4.8 kilometre derinliğinde önceki gün meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem, endişeye neden olurken uzmanları karşı karşıya getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara Denizi'nin 4.8 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Sarsıntı özellikle İstanbul'un Esenyurt ve Avcılar gibi kıyı ilçelerinde hissedildi.