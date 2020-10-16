Trabzon'da sıfır araçta oluşan göçükler sonrası büyük şok yaşayan vatandaşa mahkemeden güzel haber





'ARACI TESLİM EDİP, PARAMIZI ALACAĞIZ'

Araç sahibi Selva Akbaş'ın eşi Selim Akbaş da "2017 yılında eşimle araba almaya karar verdik. Bayiden sıfır olarak yaklaşık 110 bin TL'ye bu aracı satın aldım. Daha sonra aracımın c çıtasında göçükler meydana geldi. Mağduriyet yaşadık. Servise gittik ancak kendilerinden kaynaklı olmadığını söylediler. Biz de daha sonra avukat aracılığıyla mahkemeye başvurduk ve hukuk mücadelemizi kazandık. Aracın şu anki sıfır fiyatı üzerinden yapılacak değerlendirme ile paramızı geri alacağız ve aracı teslim edeceğiz" diye konuştu.