Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta hayata geçecek
Hemen hemen her gün telefonlara gelen reklam mesajları için geri sayım başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurduğu İleti Yönetim Sistemi (İYS) 1 Aralık'ta hayata geçiyor. Yeni sistem ile müşterilerine izinsiz bayram - yılbaşı mesajı gönderip çeşitli anketler yapan şirketler artık izin alacaklar. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Düzenleme neleri içeriyor?
Milliyet'in haberine göre; Vatandaşların SMS, arama ve e-posta izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri, gönderimleri şikayet edebilecekleri sisteme; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye, reklam içerikli tüm ticari elektronik iletiler dahil olacak. Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine gönderdiği iletiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, ticari işletmeleriyle ilgili üyelerine gönderdiği iletiler; devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin bilgilendirme iletileri ise vatandaşların izninin dışında olacak. İYS ile yurtiçinde tutulan kayıtlar, süresiz olarak saklanacak. İYS A.Ş. personelinin kendisi de İYS verisine erişemeyecek, İYS verisi kriptolanacak.
BİLDİRİMLER HARİÇ
Devam eden abonelik, üyelik, ortaklık durumu, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat bildirimleri gibi SMS'ler için izin gerekmeyecek. Buna karşın, müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler de önceden izin almak zorunda olacak.
Vatandaşların ileti veya arama almak istememesi durumunda, hizmet sağlayıcıya 3 gün içinde bilgi verilecek. İYS üzerinden onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkün olmayacak.
YABANCI DA KAPSAMDA
Düzenleme, yabancı şirketleri de kapsayacak. Türkiye'de yerleşik olsun olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, mevzuat hükümlerine uygun davranması ve İYS'ye kaydolması gerekecek.
1 Aralık 2020'de İYS, iys.org.tr adresi üzerinden vatandaşların kullanımına açılacak, 16 Ocak 2021'e kadar reddedilmeyen tüm mevcut erişimler bu tarihten sonra da geçerli sayılacak, ancak istendiği zaman cayma hakkından yararlanılabilecek.