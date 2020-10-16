16 Ekim 2020, Cuma
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta hayata geçecek

Hemen hemen her gün telefonlara gelen için geri sayım başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kurduğu İleti Yönetim Sistemi (İYS) 1 Aralık'ta hayata geçiyor. Yeni sistem ile müşterilerine izinsiz bayram - yılbaşı mesajı gönderip çeşitli anketler yapan şirketler artık izin alacaklar. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Düzenleme neleri içeriyor?

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Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta hayata geçecek
Milyonlarca vatandaşı canından bezdiren izinsiz mesajlara TOBB'un yeni sistemi ile birlikte yasak geliyor. Ticaret Bakanlığının görevlendirmesi ile başlanan projede ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği ifade ediliyor
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta hayata geçecek

Milliyet'in haberine göre; Vatandaşların SMS, arama ve e-posta izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri, gönderimleri şikayet edebilecekleri sisteme; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye, reklam içerikli tüm ticari elektronik iletiler dahil olacak. Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine gönderdiği iletiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, ticari işletmeleriyle ilgili üyelerine gönderdiği iletiler; devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin bilgilendirme iletileri ise vatandaşların izninin dışında olacak. İYS ile yurtiçinde tutulan kayıtlar, süresiz olarak saklanacak. İYS A.Ş. personelinin kendisi de İYS verisine erişemeyecek, İYS verisi kriptolanacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta hayata geçecek

BİLDİRİMLER HARİÇ

Devam eden abonelik, üyelik, ortaklık durumu, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat bildirimleri gibi SMS'ler için izin gerekmeyecek. Buna karşın, müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler de önceden izin almak zorunda olacak.

Vatandaşların ileti veya arama almak istememesi durumunda, hizmet sağlayıcıya 3 gün içinde bilgi verilecek. İYS üzerinden onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkün olmayacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta hayata geçecek

YABANCI DA KAPSAMDA

Düzenleme, yabancı şirketleri de kapsayacak. Türkiye'de yerleşik olsun olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, mevzuat hükümlerine uygun davranması ve İYS'ye kaydolması gerekecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta hayata geçecek

1 Aralık 2020'de İYS, iys.org.tr adresi üzerinden vatandaşların kullanımına açılacak, 16 Ocak 2021'e kadar reddedilmeyen tüm mevcut erişimler bu tarihten sonra da geçerli sayılacak, ancak istendiği zaman cayma hakkından yararlanılabilecek.

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