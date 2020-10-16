Son dakika: Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı olayında flaş gelişme

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Fırat Öztaş, Soykan Kamay, Yasin Özel, Muhammed Devran Özel ve Mehmet Sadık Özel hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



OLAY NASIL YAŞANDI?

Geçtiğimiz ay akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki berber dükkanında tıraş olan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25), içeriye giren Emrah Keskin'in silahlı saldırısına uğradı.

Karnından vurulan Ahmet Öztaş ile bacağından vurulan Fırat Öztaş, yaralandı.

Emrah Keskin ise kaçtı. İki kardeş, yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorlar, durumu ağır olan Ahmet Öztaş'ı hayatta tutabilmek için canlandırma odasında 1 saat 16 dakika boyunca müdahale etti.

Ahmet Öztaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti. Fırat Öztaş ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BARİKAT KURDU

Ameliyatı yöneten görevli doktor, Ahmet Öztaş'ın vefat haberini babasına iletti. Ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada, hastanede bekleyen yaklaşık 80 kişilik gruptan bazıları canlandırma odasında Ahmet Öztaş'ı görmek istedi. Görevlilerin müsaade etmemesi üzerine de arbede yaşandı. Yaklaşık 30 kişi, sağlık görevlilerinin üzerine yürüdü. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları ise kapının arkasında sedyelerle barikat kurarak, kapının açılmaması için uğraştı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, öfkeli grubu hastaneden uzaklaştırdı.

BÜYÜK TEPKİ

Sağlık çalışanlarının saldırı girişimini önlemek için kapıda barikat kurarak verdikleri mücadeleye ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler üzerine resmi kurumlar harekete geçerken, sosyal medyada da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi, tepki çekti. Koronavirüs salgınına karşı en önde savaşan sağlık çalışanlarına yönelik, toplumun her kesiminden destek mesajları da yayınlandı.