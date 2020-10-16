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Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla 'de bulunan Başkanı 'nin eşi ile birlikte 'nı ziyaret etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Dolmabahçe Sarayı bünyesinde bir müze turu da gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ettik. Ülkemizin tarihi zenginliklerini ve hoş sohbetini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğum Sayın Zelenska ile fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerimizi güçlendireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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