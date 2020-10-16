Kayseri’de birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: Başka bir kadın kollarımı tuttu, bana tecavüz edecekti

Mahkemede kendini savunan S.K., ailesiyle sorunları olduğu için hastenede yattığını, R.K. ile de burada tanıştığını kaydetti. Bir süre sonra R.K.'nın evinde kalmaya başladığını söyleyen S.K., "Bir süre sonra bana cinsel tacizde bulundu. Tepki gösterdim, 'seni burada öldürürüm' dedi.