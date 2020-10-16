Kütahya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirlik yasaklandı

Son dakika haber: Kütahya Valiliği, yeni tip koronavirüs salgınını (Kovid-19) engellemek amacıyla aldığı yeni tedbirleri açıkladı.

Valililk Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:



"Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.