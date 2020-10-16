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Bursa'da bir genç seyir halindeki minibüsten düşerek yaralandı

İnegöl ilçesindeki kazada seyir halindeki minibüsten düşen yolcu yaralandı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Bursa'da bir genç seyir halindeki minibüsten düşerek yaralandı

Kaza, İnegöl ilçesindeki, Yunusemre Mahallesi, Kanarya Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Burhan Ünlütekin (50) yönetimindeki 16 KFR 52 plakalı minibüsün içinde bulunan yolcu Mustafa Göksu (26), ayakta durduğu sırada dengesini kaybederek, açık olan kapıdan cadde üzerine düşerek yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mustafa Göksu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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