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Hindistan'da "Öldü" diye tabuta konulan adamın yaşadığı ortaya çıktı

'da akıllara durgunluk bir olay yaşandı. Öldüğü sanılarak cam ve buzlu tabuta koyulan 74 yaşındaki Kumar isimli adamın .

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Hindistan'da Öldü diye tabuta konulan adamın yaşadığı ortaya çıktı

'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Kandhampatti köyünde öldüğü sanılarak ailesi tarafından cenaze törenine kadar buzlu cam tabuta konulan 74 yaşındaki Balasubramanian Kumar'ın 20 saat boyunca tabutta .

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın anı kameralara an be an yansıdı. Hasta ve yatağa bağımlı olan Kumar'ın tabutta hareket ettiğini gören görevli, aile üyelerine haber verdi.

Kumar, hastanede tedavi altına alınırken, polis olayda aileye soruşturma başlattı. Polis soruşturma gerekçesini, Kumar'ı cam ve buzlu tabuta koyulması gösterdi.

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