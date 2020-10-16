Hindistan'da "Öldü" diye tabuta konulan adamın yaşadığı ortaya çıktı

Hindistan'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Kandhampatti köyünde öldüğü sanılarak ailesi tarafından cenaze törenine kadar buzlu cam tabuta konulan 74 yaşındaki Balasubramanian Kumar'ın 20 saat boyunca tabutta yaşadığı ortaya çıktı.