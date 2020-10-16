İnternetten kargo üzerinden gizli yöntemle etil alkol satışı yapılıyor

YASAK SONRASI KAPIDA ÖDEMELER İPTAL EDİLDİ

Telefonla ulaşılan ve markasız bir başka etil alkol satıcısı, son ölümlerden sonra kapıda ödemeyi kabul etmediklerini, havale ve EFT ile ödeme aldıklarını, ayrıca ürünlerini de gizli kargo ile yolladıklarını söyledi.

Muhabir: Merhabalar etil alkol almak istiyorum

Satıcı: Tabiki. Hangi marka ve kaç adet istiyorsunuz.

Muhabir: Siz hangisini önerirsiniz

(Markaları ve fiyat listesini atıyor)

Muhabir: 1 haftada sahte içkiden insanlar öldü. Etil alkolünüz orijinal değil mi, zehirlenmeyelim?

Satıcı: Biz yanında alkol test kiti gönderiyoruz. Müşterilerimize güven vermek için...

Muhabir: Anladım. Peki internetten satış yasaktı yakalanmayız değil mi?

Satıcı: Yasak olduğu için kapıda ödeme göndermiyoruz artık. Yasak için bizlere gelen yazı sonrasında kapıda ödeme iptal edilmiştir. EFT ya da havale ile ürün ödemenizi yapabilirsiniz. Zaten yakında sadece Whatsapp üzerinden sabit müşterilerimize gönderim sağlayacağız.

Muhabir: Peki kendim mi almaya geleceğim?

Satıcı: Hayır biz gizli kargo şeklinde gönderim sağlıyoruz.