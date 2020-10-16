Güneydoğu Anadolu'da avlanan kuyrukkakan kuşu görüntülendi

Zaman zaman mezarlıklarda yuva yapan bu kuşların en bilinen özelliklerinden biri ise kuyruklarını bir aşağı, bir yukarı doğru sallamaları. Böceklerle beslenen kuyrukkakanların en sevdiği mönülerden biri de karıncalar olarak biliniyor. Havada uçan böcekleri de avlama yeteneğine sahip olan kuyrukkakanın kanatlı karıncaları avlama anı ise DHA objektifine yansıdı.