MS'i yendi trafik canavarına yenildi! 'Kamyon şoförü yol vermiş olsaydı..."

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Zeynep Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından alındı. Aslan'ın cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü ve cenaze namazı burada kılındı. Aslan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Aslan'ın antrenörü Esin Erdoğan, "Sıcakkanlı, güler yüzlüydü. Bu ölümler ne zaman duracak bilmiyoruz. Sürekli bisikletçi bir kardeşimizi kaybediyoruz. Yapılacak çok şey var ama sesimizi duyuramıyoruz" dedi.