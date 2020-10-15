15 Ekim 2020, Perşembe
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Kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde kanyon yürüyüşünde kaybolan 'li ekiplerince bulundu. Sağlık ekiplerince kontrol edilen Roland'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Kaybolan ABD'li turist 7 saat sonra bulundu

İçmeler Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan 27 yaşındaki Madison Jack Roland, havanın kararmasıyla yolunu bulamayınca telefonla yardım istedi.

Kanyona Marmaris AKUT ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AKUT ekipleri, kanyonda mahsur kalan ABD'li turisti yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen Roland'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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