Magnum 2020 çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Mangum Porsche çekilişi kim kazandı?
Magnu Porsche çekilişi geçtiğimiz gün yapıldı. Çekilişe katılan vatandaşlar sonuçları merakla bekliyor. 2020 yılına ilişkin gerçekleştirilen Porsche ödülünü kazanabilme umuduyla çekilişe katılanların kampanyaya gönderdikleri şifreli çubuğu saklamaları gerekiyor. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Magnum çekiliş sonuçları kim kazandı? İşte merak edilenler...
Magnum Porsche çekilişi gerçekleştirildi. 2020 Magnum çekilişine katılan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarının nereden, nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Magnum'um Porsche ödüllü çekiliş kampanyasına katılan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor Çekiliş sonucunda 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil kazanacak. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Magnum çekiliş sonuçları kim kazandı? İşte Porsche kazananlar ile ilgili merak edilenler...
2020 MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çekiliş herhangi bir televizyon kanalında canlı yayınlanmıyor. Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirildi. Porsche kazanan talihliler 17 Ekim 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.
Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacak.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.
Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.
Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.
KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI NEDİR?
Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 08.11.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.10454 sayılı izni ile 01.04.2020 (saat:00.01)-30.09.2020 (saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone ya da Magnum Android uygulamasındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. Gönderilen kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.
Kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarında şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir.
Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil; Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1,00 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir.
Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Web sitesi, Magnum iPhone ve Magnum Android uygulamaları üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir.