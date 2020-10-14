Bilecik ve Kars'ta Azerbaycan'a destek konvoyu

Bilecik'te, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla konvoy oluşturuldu.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ermeni güçlerin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek amacıyla Edebali Stadyumu önünde toplandı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan katılımcılar, Atatürk Bulvarı'ndan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na gitti.

KARS'TA DA KONVOY OLUŞTURULDU

Kars'ta, bir araya gelen vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturdu.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren İHH üyeleri ve kentte faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kars İHH Şube Başkanlığı önünde toplandı.

Bayraklarla süslenmiş yaklaşık 50 araçlık konvoy Atatürk, Faikbey, İnönü ve Cumhuriyet Caddelerinde şehir turu attı.