Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Şehir dışından getirdikleri uyuşturucuyu araç ile gezerek sattıkları belirlenen K.A, M.A. ve M.C'nin kiraladıkları rezidans odasında arama yapan ekipler, 21,5 gram sentetik uyuşturucu ile bir av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.