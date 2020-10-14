14 Ekim 2020, Çarşamba
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

'de düzenlenen operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2020
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Şehir dışından getirdikleri uyuşturucuyu araç ile gezerek sattıkları belirlenen K.A, M.A. ve M.C'nin kiraladıkları rezidans odasında arama yapan ekipler, 21,5 gram sentetik uyuşturucu ile bir av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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