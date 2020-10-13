Annesinden öğrendi! Örme ürünlerini yurt dışına satıyor siparişlere yetişemiyor

Renkli pazar fileleri, bileklikler ve hamaklar çok talep görüyor. Özellikle Meksika'da düğümsüz hamaklar üretiliyor. Ben de onları yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bunu öğrenerek hem iç pazarda hem de dış pazarda yer almak istiyorum" dedi.